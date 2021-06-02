الإرياني: مراكز الحوثي «الصيفية» معسكرات لصناعة الإرهابيين

المصدر: الرياض ■ سبأنت

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من المخاطر الكارثية لإقامة ميليشيات الحوثي مئات المعسكرات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء «المراكز الصيفية».

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تستخدم ما تسميها «المراكز الصيفية» لاستدراج واستقطاب الأطفال وطلبة المدارس، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية المستوردة من إيران، وتجنيدهم والزج بهم في مختلف جبهات القتال‏.

وأشار الإرياني إلى أن مضي ميليشيات الحوثي في هذا المخطط الخطير يهدف إلى غسل عقول مئات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها، وصناعة جيل من الإرهابيين والمتطرفين المؤدلجين بالشعارات العدائية وثقافة الموت والكراهية للآخر‏، وتحويلهم إلى أدوات للقتل ونشر العنف والفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة والعالم.

وأضاف أن «ميليشيات الحوثي تقوم بهذا التصعيد الخطير الذي يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن وقيم العيش المشترك بين اليمنيين لعقود قادمة، في ظل حراك دولي لوضع نهاية للحرب وإحلال السلام، لتؤكد أنها ميليشيات لا تتقن سوى الحرب ولا تفقه لغة السلام‏».

وناشد الإرياني كل أب وأم في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الحفاظ على أبنائهم وعدم تسليمهم سلعة رخيصة لميليشيات إرهابية لا تكترث بمصيرهم، وتزج بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات محافظة مأرب، وتستخدمهم وقوداً لمعاركها العبثية، وقرباناً لتنفيذ أجندة أسيادها في طهران، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذه الممارسات، والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عمليات اغتيال الطفولة في اليمن، وتحويل مئات الآلاف من الأطفال الى قنبلة موقوتة، ومصدر لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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