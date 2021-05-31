«مسام» ينزع 2183 لغماً خلال أسبوع

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» أمس، أن فرقه الهندسية، نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2183 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أن فرقه الميدانية نزعت منذ بداية الشهر ولغاية 28 منه 10 آلاف و501 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيراً إلى أنه منذ بداية عمله في اليمن تمكن من تطهير 22742522 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، كما أعلن ارتفاع أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 251549 لغماً وذخيرة.

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