352 صاروخاً «حوثياً» سقطت على مأرب

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

كشف فريق حقوقي من مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب اليمنية، عن قيام ميليشيات الحوثي بقصف المحافظة بأكثر من 352 صاروخاً باليستياً منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014.

واطلع فريق من المكتب بمشاركة منظمات مجتمع مدني، على الأضرار التي خلفها صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات أخيراً على قرية آل شوبان في وادي عبيدة، ما أدى إلى تدمير منزل مواطن يمني يدعى «علي حسن بن غريب».

وذكرت مصادر بالفريق الحقوقي، أن الميليشيات استهدفت مأرب بـ352 صاروخاً باليستياً تم اعتراض 225 صاروخاً منها، فيما سقط 48 منها في مناطق سكنية وزراعية ومدارس ومعسكرات للجيش اليمني والأمن، مخلفة قتلى وجرحى بالعشرات بينهم نساء وأطفال، في حين تم تدمير وتضرر 21 منزلاً ومرفقاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news