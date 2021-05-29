استياء وسخط شعبي في مديريات صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق المحيطة بها، حالة من الاستياء والسخط الشعبي ضد ميليشيات الحوثي، عقب تحويل المدارس والمراكز العلمية والتعليمية إلى مراكز تدريب وتغرير بالأطفال وطلاب المدارس.

وذكرت مصادر محلية، أن أهالي شملان وظلاع همدان ووادي ظهر، عبروا عن استيائهم وسخطهم في وجه الحوثيين لتحويلهم المدارس في مناطقهم إلى مراكز لتدريب الأطفال المغرر بهم، في إطار ما يسمى بالمراكز الصيفية التي أطلقتها أخيراً، تحت مسمى «الأنشطة الصیفیة».

ووفقاً للمصادر، فإن الميليشيات عملت على تجميع أكثر من 8000 طالب تراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، إلى تلك المراكز تحت إشراف قيادات بارزة في صفوف الجماعة بينهم القيادي «أبوعبدالله الشویع»، والقیادي الحوثي «ھادي عمار»، حيث تم تهديد الطلاب بعد قبولهم في الدراسة العام المقبل في حال لم يستجيبوا لحضور تلك المراكز التي هي عبارة عن مناطق للتدريب.

وكانت مصادر محلية أكدت قيام الحوثيين بتحركات مريبة في مدیریات بني مطر وسنحان وبني بھلول وخولان والحیمة وھمدان وبني حشیش وكلها تتبع محافظة صنعاء، بهدف تعويض خسائرها في جبهات مأرب والجوف.

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