الميليشيات تقصف مأرب بـ 352 صاروخاً باليستياً

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

كشف فريق حقوقي من مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب، عن قيام ميليشيات الحوثي بقصف المحافظة بأكثر من 352 صاروخاً باليستياً منذ بداية الانقلاب في سبتمبر 2014.

وكان فريق من المكتب اطلع بمشاركة منظمات مجتمع مدني، اضطلع أمس على الأضرار التي خلفها صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات «فجر الخميس» على قرية آل شوبان في وادي عبيدة، ما أدى لتدمير منزل «علي حسن بن غريب».

وذكرت المصادر، أن الميليشيات استهدفت مأرب بـ352 صاروخاً باليستياً وتم اعتراض 225 صاروخاً، فيما سقط 48 منها في مناطق سكنية وزراعية ومدارس ومعسكرات للجيش والأمن، مخلفة قتلى وجرحى بالعشرات، بينهم نساء وأطفال، في حين تم تدمير وتضرر 21 منزلاً ومرفقاً.

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