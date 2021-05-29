التحالف يدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وأكد التحالف في بيان له أمس «استمرار الميليشيات بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

كما أكد «اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية». وكانت السعودية قد طرحت في شهر مارس مبادرة للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن تضمن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن. غير أن الحوثيين رفضوا المبادرة وواصلوا إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news