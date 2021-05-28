منصات إطلاق صواريخ باليستية للميليشيات في صرواح

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية في صنعاء عن وجود منصات إطلاق صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي في غرب مديرية صرواح حباب، وأخرى في منطقة زجان في مديرية بني حشيش بصنعاء، وفي منطقة المقاطع في قاع بني الحارث شمال العاصمة، وتضم خبراء أجانب متخصصين في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من غرب حباب، هو الثاني الذي كانت تنوي استهداف مدينة مأرب به، وسقط عقب إطلاقه في مديرية صرواح، موقعاً انفجاراً ضخماً في المنطقة.

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