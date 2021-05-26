بعثة أممية تدعو إلى إزالة مخلفات الحرب من الحديدة

المصدر: صنعاء ■ د.ب.أ

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إن الوفيات والإصابات المُبلغ عن وقوعها للعديد من النساء، بعد انفجار مخلفات الحرب في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بمثابة تذكير قوي بالحاجة المُلحة إلى تعزيز جهود إزالة مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأكدت البعثة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استمرار التزامها التام بدعم خبراء إزالة الألغام في اليمن، للمضي قدماً في إزالة مخلفات الحرب، خصوصاً من المناطق السكنية كأولوية.

ودعت البعثة الأممية إلى بذل كل الجهود لدعم إزالة الألغام، ومنع وقوع خسائر فادحة في الأرواح في المستقبل.

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