تفاقم الخلافات الداخلية في صفوف الحوثيين بصنعاء ومحيطها

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، بقيام ميليشيات الحوثي بتصفية أحد شيوخ محافظة صعدة القاطنين في العاصمة، بطريقة غامضة، مشيرة إلى تصفية «الشيخ عارف قائد شويط»، أحد أبرز مشايخ محافظة صعدة، أول من أمس، أثناء وجوده في العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن الميليشيات التي تشهد حالات تصفية جسدية وقتل وصراع على الجبايات في صفوف عناصرها، وجدت في فيروس «كورونا» مبرراً لتقوم بتلك العمليات التي تفاقمت بشكل كبير منذ مطلع العام الجاري.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداً في جرائم التصفية الجسدية من قبل الميليشيات بحق العشرات من شيوخ القبائل ممّن كانوا يكنّون الولاء والطاعة لها في سياق من صراع داخلي متفجر.

ووفقاً للمصادر، فإن شهر مارس الماضي كان الأكثر دموية في تصفية الميليشيات الحوثية لرموز القبائل، حيث شهد تصفية أكثر من 25 شيخاً قبلياً في العاصمة وريفها، والمحافظات المحيطة بها «عمران وإب وذمار وحجة».

وكانت الميليشيات نفذت 76 عملية بين عناصرها، منذ مطلع العام الجاري، منها 43 عملية اغتيال، بينما فشلت 33 محاولة.

وأكدت المصادر وقوف قيادات حوثية تنتمي إلى محافظة صعدة ومقربين من زعيمها وراء تنفيذ معظم جرائم الاغتيالات والتصفية بحق العشرات من رموز وأعيان القبائل، وضمن نهج الحوثي الساعي لاستكمال إزاحة من تبقى من الرموز القبلية، خصوصاً تلك التي لاتزال تقف عائقاً أمام تحقيق مشاريعه، وترفض في الوقت نفسه مدّه بمقاتلين جدد من أبناء قبائلها.

وفي حين لم تستبعد المصادر أن تتسع موجة التصفيات الحوثية في الفترة المقبلة بحق الرموز القبلية، اتهم القيادي البارز في صفوف الحوثيين «صالح هبرة»، جماعته بتصفية عدد من وصفهم بـ«قادة الفكر المتنور» فيها.

وأشار في منشور على حسابه في «فيس بوك»، إلى أن الجماعة الحوثية لجأت إلى أسلوب التخلص من كوادرها المتنورة والمنفتحة، مثل شرف الدين والمتوكل والخيواني وجدبان وحسن زيد، بعد رفضهم انتهاج فكرها الطائفي.

في الأثناء، تجددت المواجهات والاشتباكات بين عناصر الحوثي المنتمين إلى صعدة، وآخرين من نهم صنعاء، على خلفية جبايات النقاط المنتشرة على الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة والجوف.

وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات دارت خلال اليومين الماضيين بين عناصر حوثية من صعدة، وأخرى من نهم صنعاء في المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة إثر خلافات على الجبايات المحصلة من شاحنات الوقود والبضائع، وتجارة المخدرات التي تمر بين تلك المحافظات.

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