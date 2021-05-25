«مسام» ينزع 2500 لغم وذخيرة خلال أسبوع

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) نزع أكثر من 2500 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، زرعتها الميليشيات الحوثية في عدد من المناطق.

وذكر مركز «مسام» أن فريقه تمكن من نزع 1500 لغم مضاد للدبابات، و1000 ذخيرة غير منفجرة، منها 718 لغماً مضاداً للدبابات، و476 ذخيرة غير منفجرة في مدينة عدن، فيما تم نزع 782 لغماً مضاداً للدبابات، و524 ذخيرة غير منفجرة في مدينة الجوف.

يذكر أن فريق «مسام» استطاع خلال شهر مايو 2021 نزع 8318 لغماً، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 249.366 ألف لغم، فيما يسعى المركز من خلال المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية، وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

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