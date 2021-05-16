اختطاف 60 من أبناء المحويت

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف 60 من أبناء محافظة المحويت الواقعة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اقتحام قرية بالآليات القتالية على خلفية «محو شعاراتهم من على الجدران».

وذكرت مصادر محلية قيام مشرف حوثي يُدعى «أبوعلي» باقتحام قرية «العرة»، التابعة لعزلة «الأهجر» بمحافظة المحويت بآليات محملة بمسلحين وقاموا باختطاف 60 من أبناء القرية ونقلهم إلى أحد سجون الميليشيات في المحافظة.

وأضافت المصادر أن السبب هو قيام شبان في القرية بمسح شعارات الحوثيين الطائفية وتمزيق صور قيادات إيرانية، في إطار تنامي حالة الرفض والكراهية للميليشيات.

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