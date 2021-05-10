«مقاومة الساحل» تطالب بفتح جبهات القتال

المصدر: تعز ■ الإمارات اليوم

طالب قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بفتح جميع جبهات القتال، بما فيها جبهات الساحل الغربي، نافياً خلال لقائه محافظ تعز، نبيل شمسان، إنشاء كيان جديد في الساحل الغربي، منفصل عن محافظتَي تعز والحديدة. وقال صالح: «بندقيتنا لن تعود إلى الوراء، ولن تذهب إلى أماكن لا يوجد فيها الحوثيون»، وجدد التأكيد على وقوف المقاومة مع جميع مقاتلي الجيش.

من جانبه، أشاد محافظ تعز، نبيل شمسان، بجهود المقاومة والقوات المشتركة في تحرير مديريات الساحل الغربي، وقال: «نحن في معركة وطنية، وهدفنا واحد وهو هزيمة الميليشيات الانقلابية التي تروج للفُرقة وزرع الخلافات»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news