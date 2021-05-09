جرائم «حوثية» في الحديدة

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

ارتكبت الميليشيات الحوثية جريمة مروعة بحق أسرة كاملة في طريق «الجاح - الدريهمي» جنوب الحديدة، أسفرت عن مقتل وإصابة تسعة مدنيين بينهم أطفال ونساء، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عناصرهم بالسيارة التي كانت تقلهم.

وأصيب طفلان في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين شرق مدينة الخوخة، لتضاف الوقائع الجديدة إلى سجل جرائم الميليشيات بحق المدنيين في الساحل الغربي لليمن.

وواصلت ميليشيات الحوثي تنفيذ عمليات المداهمة والاختطاف والتصفية في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث قامت باختطاف أحد وجهاء محافظة عمران وهو الشيخ القبلي «صلاح أحسن صالح جمعان» بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء واختطافه ونقله إلى جهة مجهولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news