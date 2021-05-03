الجيش اليمني يرفع جاهزيته القتالية

المصدر: عدن ■ الإمارات اليوم

ناقش اجتماع ضم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام بالقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وعدداً آخر من المحافظين ومشايخ من قبائل طوق العاصمة صنعاء، التنسيق المشتركة بين الجيش والقبائل لمساندة التقدمات نحو العاصمة من محاور مأرب والجوف والبيضاء، وأكد الاجتماع رفع الجاهزية القتالية، واتفق المجتمعون على إرسال تعزيزات إلى جبهات القتال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news