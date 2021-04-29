طارق صالح: المعركة سياسية وعسكرية واجتماعية

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

دعا قائد المقاومة الوطنية اليمنية في الساحل الغربي العميد طارق صالح، شباب اليمن لتنظيم صفوفهم وتصدر معركة اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية التي تُجرّف الهُوية اليمنية وتقوم بشرذمة المجتمع وتقسيمه، مؤكداً أن المعركة سياسية وعسكرية واجتماعية.

وحث العميد طارق صالح، خلال زيارات لمراكز استقبال الملتحقين بالمقاومة الوطنية ووحدة المهام الخاصة، المجندين على أن يكونوا قدوة في معسكراتهم وفي مجتمعاتهم، وأن يبقى الجميع على أهبة الاستعداد، وأن يرتب شؤونه يومياً على معركته المصيرية.

وأكد أن المقاومة الوطنية ترى المعركة تتطلب كل الجهد العسكري على مدار الساعة، إضافة إلى كونها معركة سياسية وعسكرية واجتماعية تتطلب مشاركة الجميع بوعي وطني وتخطيط وجهود دائمة.

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