قبائل بني ضبيان تتصدى لهجمات حوثية

المصدر: صنعاء - وكالات

تصدت قوات المقاومة الشعبية من قبائل بني ضبيان، لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي على مواقع تمركز في جبهة ذنه شرق العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيات الحوثي هاجمت مواقع تمركز الجيش والقبائل في جبهة ذنه على تخوم المديرية في المناطق المتاخمة لمديرية صرواح محافظة مأرب في محاولة جديدة لإحداث اختراق في مناطق بني ضبيان، بهدف التوغل منها جنوب شرق نحو مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن قوات الجيش والمقاومة من بني ضبيان كسرت الهجمات الحوثية وألحقت خسائر فادحة بصفوف الميليشيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news