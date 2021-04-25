مقتل 1410 أطفال جندتهم الميليشيات في 2020

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أكدت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات في اليمن، هدى الصراري، مقتل 1410 أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي ودفعت بهم إلى جبهات القتال خلال العام الماضي 2020.

وأشارت الصراري خلال مشاركتها بالمؤتمر الأول لحقوق الإنسان الذي عقد بمحافظة مأرب، إلى أن الميليشيات جنّدت أكثر من 30 ألف طفل للمشاركة في القتال بشكل طوعي، و10 آلاف جندتهم قسراً في الأعمال القتالية بشكل مباشر وغير مباشر، وأقحمتهم في معاركها بصور وأنماط متعددة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم.

وأوضحت الصراري، أن ميليشيات الحوثي تمارس على مرأى ومسمع من العالم تجنيد الأطفال وتطلق حملات طوعية وإجبارية في مناطق سيطرتها مستخدمة أذرعها وأجهزتها الأمنية والقبلية والمشرفين.

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