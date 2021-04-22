اشتباكات «حوثية» في صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

شهدت منطقة «شعوب» في صنعاء اشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية، خلّفت قتيلاً وثمانية جرحى على خلفية جباية الأموال، وهدمت الميليشيات منزل مواطن يمني يدعى محمد الحاج، في منطقة حدة جنوب صنعاء، بعد اقتحامه ونهبه.

وأقدمت ميليشيات الحوثي على قتل ضابط من عناصرها في العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار التصفيات التي تشهدها الميليشيات، وأكد مصدر مطلع تصفية الملازم شامان حميد، في شارع الأربعين بحي سعوان شرق العاصمة.

وفي تعز، أقدمت الميليشيات على قتل مواطن يمني يدعى عبدالفتاح المليكي، بعد اقتحام منزله في منطقة الحوبان شرق المدينة، بعد عودته من العمل بالخارج.

وفي إب، أصيب ثلاثة مدنيين على يدي مسلحي الحوثي بنقطة تفتيش حوثية في مديرية فرع العدين غرب المحافظة، عقب خلافات تطورت إلى إطلاق النار عليهم من قبل مسلحي النقطة.

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