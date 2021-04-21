تدمير «كتيبة الدراجات النارية» الحوثية

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

كشفت مصادر مقربة من الحوثيين تدمير «كتيبة الدراجات النارية» التابعة للميليشيات في جبهات غرب مأرب، خلال اليومين الماضيين، والمكونة من 170 مسلحاً، وكُلفت باقتحام مأرب بعد فشل عناصرها في تحقيق المهمة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت المصادر أن كتيبة الدراجات تم إنشاؤها، أخيراً، على أيدي خبراء أجانب، وتم تدريبها على الاقتحامات باستخدام الدراجات النارية، للهروب من غارات مقاتلات التحالف التي كان لها الدور الكبير في فشل الحوثيين في اقتحام مأرب، مشيرة إلى إبادة تلك الكتيبة من قبل قوات الجيش والقبائل، بعد محاولتهم إحداث ثغرة في جبهة الكسارة غرب مأرب.

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