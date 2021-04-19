لغم «حوثي» يقتل مدنياً وطفلته

المصدر: الحديدة ■ الإمارات اليوم

توفي مدني وطفلته، وأصيب طفل آخر، أثناء رعيهم الأغنام، إثر انفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية بجوار مدرسة الجعشن شرق مديرية ذوباب في محافظة تعز.

ولقي ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، وجُرح آخران في عملية للقوات المشتركة جبهة شمال غرب مديرية حيس في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، عقب محاولة الميليشيات استحداث مواقع وحفر خنادق.

إلى ذلك، واصلت الميليشيات قصفها المناطق السكنية في مديرية حيس، ما أدى إلى تضرر منزل علي سلمان حساني، الكائن في حارة بني الحساني شرق المدينة، كما قصفت منطقتي الفازة والجبلية في التحيتا، وشرق مدينة الحديدة مركز المحافظة.

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