18 وفاة جديدة بـ «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 18 حالة وفاة، و41 حالة تعافٍ، و100 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، لتتجاوز حالات الوفاة في اليمن حاجزة الـ1000، حيث بلغت 1022 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 5233، منها 1987 حالة تعافٍ.

في الأثناء، أعلنت المراكز الطبية والصحية في محافظة تعز نداء استغاثة، بعد تسجيل 53 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة خلال 48 ساعة، في ظل حالة الانهيار الذي يشهده القطاع الصحي في المحافظة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي.

وذكر مصدر طبي في تعز، أن مركز العزل الوحيد في المحافظة، الواقع بالمستشفى الجمهوري، استنفد طاقته الاستيعابية.

وكانت 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني في تعز، وجهت نداء استغاثة للمطالبة بإنقاذ سكان تعز من جائحة «كورونا»، التي تسببت في وفاة العشرات من أبناء المحافظة.

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