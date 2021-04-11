الأمم المتحدة تعرب عن تفاؤلها بحلّ أزمة خزان صافر

المصدر: نيويورك ■ واس

أعربت الأمم المتحدة عن تفاؤلها بالاقتراب من التوصل إلى حلّ في ما يتعلق بخزان صافر العائم، بعد إجراء مناقشات مع ميليشيات الحوثي بصنعاء في اليمن، هذا الأسبوع.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحافي، أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة.

وقال: «أجرت الأمم المتحدة بعض المناقشات البنّاءة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء، هذا الأسبوع، وهي متفائلة بحذر بأننا نقترب أكثر من حلّ».

وأضاف أن ثمّة حاجة إلى حلّ جميع القضايا العالقة، قبل أن تتمكن المنظمة من تخصيص أموال مانحة إضافية لاستئجار السفن والمضي قدما في المهمة الفنية، مضيفاً: «يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه».

وأعرب عن أمله في الحصول على مزيد من الأخبار حول هذا الأمر قريباً، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تودّ أيضاً تسليط الضوء على الضرورة الملحّة للتحرك في أسرع وقت ممكن.

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