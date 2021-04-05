الميليشيات تسقط عضوية 44 من البرلمان

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي على إسقاط عضوية 44 برلمانياً من مجلس النواب، وفقاً لتوجيهات رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن هذا الإجراء جاء بناءً على رسالة من المشاط، واستناداً للمادة 194 من اللائحة الداخلية للمجلس، رغم أن اللائحة تنص على ضرورة صدور حكم قضائي على من يراد إسقاط عضويته من البرلمان.



وتضمنت قائمة من أسقطت عضويتهم رئيس البرلمان الحالي، سلطان البركاني، ونوابه محسن باصرة ومحمد الشدادي وعبدالعزيز جباري.



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