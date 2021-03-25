طوارئ في اليمن لمواجهة «كورونا»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء «كورونا»، حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثانية للوباء، وأقرت اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية تحسباً لتفشي الوباء، مع تزايد أعداد الحالات المسجلة خلال الأيام الماضية. ودعت اللجنة إلى رفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير الحماية للكوادر الطبية والصحية العاملة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب إغلاق القاعات والنوادي وصالات الأفراح، وتقليص مدة عمل تنظيم الأسواق والمولات.

وأعلنت اللجنة أيضاً تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي في المدن الرئيسة، وفرض الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتحديد أوقات الصلاة في المساجد ومنع إقامة المحاضرات فيها. وكانت اللجنة أعلنت تسجيل 96 حالة إصابة جديدة، و14 حالة وفاة، و20 حالة شفاء، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 3612 حالة، منها 785 حالة وفاة، و1566 حالة تعافٍ.

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