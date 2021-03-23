مصرع المطلوب الرابع على قائمة المطلوبين لقوات التحالف

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أقرت ميليشيات الحوثي بمصرع المطلوب الرابع على قائمة المطلوبين لقوات التحالف العربي، زكريا الشامي، التي قالت إنه توفي متأثراً بإصابته بوباء «كورونا»، إلا أن مصادر مقربة من الميليشيات أكدت أنه لقي مصرعه نتيجة غارة جوية لمقاتلات التحالف، استهدفت اجتماعاً لقيادات حوثية في محيط مأرب قبل أسبوعين.

وذكرت المصادر، أن الاجتماع الذي عقد في محيط مأرب لإقرار خطة اقتحام منطقة الكسارة، واستهدفته مقاتلات التحالف، كان يضم خمسة خبراء أجانب في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، توفوا جميعاً بالغارة.

وكان الاجتماع يضم رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، الذي مازال يتلقى العلاج في مستشفى 48 بصنعاء، فيما يبقى مصير 37 قيادياً شاركوا في الاجتماع، بينهم وزير دفاع الحوثيين اللواء محمد ناصر العاطفي، مجهولاً.

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