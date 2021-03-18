الميليشيات تقطع الكهرباء عن الجوف

المصدر: الجوف ■ سبأنت

دانت لجنة الحقوق والإعلام، بمحافظة الجوف اليمنية، قيام الميليشيات الحوثية بقطع الخدمات عن المواطنين في عموم مديريات المحافظة، وفي مقدمتها الكهرباء.

وقالت اللجنة، في بيان، إن ميليشيات الحوثي تتعمد قطع الكهرباء، التي يعتمد عليها آلاف الأسر.

وأشارت اللجنة إلى أن الميليشيات، منذ سيطرتها على عاصمة المحافظة، باشرت بالتدخل في أعمال فرع مؤسسة الكهرباء، وتخفيض ساعات التشغيل، من 24 ساعة إلى أقل من 12 ساعة، تصاحبها انطفاءات متكررة، تصل في كثير من الأحيان إلى انقطاعها لأيام متتالية، كما قامت برفع سعر التعرفة على الكيلووات من 9 ريالات إلى 170 ريالاً، وفرض رسوم تعجيزية على القطاعات الكهربائية بتوجيه من شركة النفط الخاضعة لسيطرتها بعدم تمويل محطة الكهرباء، وألحقت أضراراً مادية ومالية بالمزارعين والتجار وأصحاب المحال والمهن، تقدر بمليارات الريالات، وحرمت أكثر من 300 ألف شخص حقوقهم.

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