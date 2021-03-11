100 قتيل في حريق مركز المهاجرين بصنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة ارتفاع عدد قتلى حريق مركز المهاجرين في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، إلى 100 قتيل معظمهم من الجنسية الإثيوبية، بعد وفاة العديد من المصابين الذين كانت حالتهم خطيرة، فيما يتلقى 150 مصاباً علاجات في عدد من المستشفيات وتمنع الميليشيات المنظمات والصحافة من الوصول إليهم.

من جانبها، استنكرت الحكومة اليمنية الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المهاجرين الأفارقة المحتجزين في سجون الميليشيات.

وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان إن «استخدام العنف المميت ضد مهاجرين عزّل هو عمل مشين، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، علاوة على أنه يقوض التزامات اليمن تجاه المهاجرين، كما أنه يسيء لقيم الشعب اليمني الذي لطالما عرف عنه الإحسان الى المهاجرين والتعامل معهم كإخوة في الإنسانية، وقدم لهم على الدوام كل العون، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن».

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