8 قتلى بحريق في مركز للمهاجرين باليمن

المصدر: صنعاء - أ.ف.ب

لقي ثمانية مهاجرين وحراس حتفهم، وأصيب العشرات بجروح، إثر اندلاع حريق في مركز إيواء في العاصمة اليمنية، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارميلا غودو: «تأكد مقتل ثمانية أشخاص، وتشير التقارير إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى أعلى بكثير».

وأضافت أن «المنظمة الدولية للهجرة تستجيب على وجه الخصوص عبر تقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحاً، وهناك حالات أكثر من 90 منهم خطيرة».

وأشارت غودو إلى أن سبب اندلاع الحريق في المركز في صنعاء «لايزال غير واضح»، مضيفة أنه «واحد من مخاطر عديدة واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن».

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