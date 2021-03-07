الميليشيات تستهدف مستشفى في تعز

المصدر: تعز ■ وكالات

استهدفت ميليشيات الحوثي ا بالقذائف، هيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد حرس المستشفى.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن القصف استهدف قسم العمليات وأدى إلى إصابة إيهاب السامعي (25 عاماً) بجروح خطيرة وأضرار كبيرة داخل القسم.

واستهدفت الميليشيات خلال اليومين الماضيين حي مستشفى الثورة وحي الشماسي بقذائف مدفعية عدة تسببت بأضرار في منازل المواطنين اليمنيين والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، وأثارت حالة رعب شديدة وسط السكان.

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