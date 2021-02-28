عمليات اختطاف في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة في صنعاء قيام ميليشيات الحوثي باختطاف العديد من أبناء قبائل «بني جبر»، والزج بهم في سجون تابعة لها، على خلفية رفضهم المشاركة في القتال بجبهات مأرب. وفي إب، قالت مصادر مطلعة، إن ميليشيات الحوثي اختطفت أكثر من 50 عنصراً من مسلحيها، الذين فروا خلال الأيام الماضية من جبهات مأرب، مشيرة إلى أن الميليشيات سيّرت حملات لتعقب الفارين واختطافهم والزج بهم بالقوة للقتال في الجبهات.

وأضافت المصادر أن مسلحين آخرين فضّلوا الاستسلام ووقوعهم أسرى بدلاً من الفرار والعودة إلى الميليشيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news