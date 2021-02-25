تراشق حوثي - حوثي بالأحذية في صعدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الرئيس، في شمال اليمن، اندلاع مواجهات واشتباكات بين عناصر الحوثي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والبيضاء، والتراشق بالأحذية.

وذكرت المصادر أن اشتباكاً بالأيدي والأسلحة البيضاء والتراشق بالأحذية وقع بين قيادات حوثية في صعدة بعد فشل اجتماع لحشد مقاتلين بمديرية رازح، شمال محافظة صعدة، مشيرة إلى أن الاشتباك وقع بعد تبادل عدد من مشرفي الحوثي التهم بالخيانة والتراخي في جبهات مأرب التي كبدتهم خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة.

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