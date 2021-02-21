تفكيك عبوات ناسفة للميليشيات في المخاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمشتركة من تفكيك رأس صاروخي وعبوات ناسفة، أثناء عملية مسح نفذتها مساء أول من أمس داخل مدينة المخاء وضواحيها، للبحث عن العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية أثناء احتلالها للمديرية، حيث تم العثور على رأس صاروخ كانت حولته الميليشيات إلى لغمٍ أرضي وزرعته بين منازل المدنيين في الأحياء الشمالية لمدينة المخاء، وكذلك عُثِرَ على خمس عبوات ناسفة في محيط أحياء سكنية شمال المخاء وتم تفكيكها ونزعها.

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