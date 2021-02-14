120 خرقاً «حوثياً» في الحديدة

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

رصدت القوات اليمنية المشتركة 120 خرقاً وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مختلف البلدات والمديريات الواقعة جنوب محافظة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات والأسلحة القناصة، كما شهدت المناطق تحليقاً لـ8 طائرات استطلاع حوثية مُسيَّرة رصدتها القوات المشتركة.

وأقدمت الميليشيات على قصف حي منظر في مديرية الحوك بصواريخ الكاتيوشا، ما أدى الى تدمير المسجد وتضرر عدد من المنازل في الحي، وفقاً لشهود عيان، وذلك بعد يومين من قيام الميليشيات بهدم مسجد النهرين الأثري الذي بني قبل 400 عام في حي السائلة بصنعاء القديمة.

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