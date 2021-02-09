القوات اليمنية تصد هجمات للميليشيات من 3 محافظات باتجاه مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

صعّدت ميليشيات الحوثي هجماتها في جبهات محيط مدينة مأرب، وشنت هجمات من ثلاث محافظات، بعد أشهر من الحشد، وإرسال التعزيزات القتالية إلى مناطق جبل مراد والجوبة جنوب مأرب، وصرواح في غربها، وأخرى باتجاه جبهات العلم ورغوان بمحافظة الجوف، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت تعزيزات وآليات حوثية في الجوف وصنعاء ومأرب وصعدة، في حين أفشلت القوات المشتركة تحركات حوثية في جبهات الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، صدت قوات الجيش اليمني والقبائل هجمات عدة لميليشيات الحوثي من ثلاث جهات باتجاه محافظة مأرب، خلال اليومين الماضيين، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة إفشال هجمات حوثية من محاور البيضاء وصنعاء والجوف، باتجاه مناطق عدة، منها صرواح وبني ضبيان في صنعاء، والعلم والجدافر من جهة الجوف، وجبل مراد ورحبة والخوبة من جهة البيضاء.

وأكدت المصادر أن الجيش والقبائل كبدوا الميليشيات خسائر كبيرة، خصوصاً أن الهجمات جاءت عبر قيام الميليشيات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحشد العشرات من عناصرها إلى تلك الجبهات، بهدف اقتحام مدينة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الحوثية الواسعة بدأت، فجر أول من أمس، من جهة جبل مراد في جنوب مأرب، بالتزامن مع هجمات مماثلة باتجاه المخدرة والجدعان وميسرة صرواح من جهة بني ضبيان، من جهة العلم ورغوان بالجوف، كما تزامنت الهجمات الحوثية مع قصف بصاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين حوثيتين باتجاه مدينة مأرب، ما خلّف ستة قتلى وعدداً من الجرحى في أوساط المدنيين.

وأوضحت مصادر ميدانية أنه تم أسر العديد من الحوثيين، بينهم ستة في جبهة جبل مراد، وأربعة في صرواح، فيما تم قتل 18 حوثياً، بينهم قيادات ميدانية بارزة في جبهة الجدعان وصرواح، فضلاً عن تدمير آليات قتالية حوثية، واغتنام أخرى.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية تمكن مقاتلات التحالف من تدمير آليات حوثية كانت في إطار تعزيزات تم الدفع بها باتجاه جبل السفينة في صرواح، فيما تم استهداف تعزيزات وآليات حوثية في أحد تباب منطقة بني ضبيان، ما خلّف تسعة بين قتيل وجريح في صفوف الحوثيين.

وكانت قبائل بني ضبيان في خولان نصبت كمائن عدة لميليشيات الحوثي في مناطقهم، ما أدى إلى تدمير آليات، ومصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش والقبائل من تحقيق انتصارات نوعية في جبهة الخنجر على حساب ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تأمين الطريق الرابط بين معسكري الخنجر وصبرين، وأفشلت محاولات تسلل الحوثيين لاستعادة السيطرة على الطريق التي كانت تعد شريان إمدادهم بين المعسكرين في مديرية خب والشعف، كما شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيات في شرق مدينة الحزم عاصمة الجوف، وكبدتهم خسائر كبيرة. وفي نهم صنعاء، تمكنت قوات الجيش والقبائل من إفشال زحف حوثي على مواقعهم في جبهة جبل صلب، وباتجاه «شعب جميلة والكبي » المتاخمة لمديرية صرواح غرب مأرب، وكبدتهم خسائر كبيرة، فيما أفشلت زحفاً لهم باتجاه أطراف وادي أضيق بين صنعاء ومأرب.

من جانبها، نفذت مقاتلات التحالف العربي، أمس، عمليات عسكرية نوعية ضد ميليشيات الحوثي، استهدفت من خلالها مواقع وآليات وتحركات لهم في جبهات عدة بمحيط صنعاء ومأرب والجوف وصعدة، ما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من عناصر الحوثي.

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية، المصنفة لدى بعض الدول كمنظمة إرهابية، داخل مدينة الحديدة، وكبدتها خسائر بشرية، وفقاً لمصادر في القوات المشتركة، مشيرة إلى أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات ومحاولات انتشار وتمركز للميليشيات خلف معسكر الدفاع الساحلي، وشمال شرق المطار ومحيط كلية الهندسة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

ولقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، وجُرح آخرون جراء خروقات جديدة، ومحاولة تسلل فاشلة صوب منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، حيث تم إفشال استحداث مواقع ونشر آليات قتالية في مناطق تماس تم تأمينها بنجاح، كما تم إعطاب آلية حوثية، كانت تقوم بعمليات حفر في مديرية الدريهمي، التي حاولت الميليشيات حفر خنادق، واستحداث مواقع، ونشر قناصة في شرقها ومنطقة كيلو 16، وتم إفشالها من قبل المشتركة. وكانت الميليشيات قصفت منطقة الجبلية في التحيتا، وسيّرت ثماني طائرات استطلاع في سماء المديرية، لرصد تحركات المشتركة في تلك المناطق التي تعد استراتيجية، لوقوعها في منتصف الطريق الرابط بين الخوخة ومدينة الحديدة.

وفي البيضاء، قصفت مدفعية القوات المشتركة والجنوبية مواقع حوثية في جبهة ثرة الأمامية الواقعة بين أبين والبيضاء من جهة مديرية مكيراس، وأفشلت محاولة تقدم للحوثيين لاختراق مواقع المشتركة الأمامية تحت غطاء ناري كثيف.

كما أصيبت امرأتان بجروح جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية القريشية التابعة لقضاء قيفة في البيضاء.

الميليشيات تقصف منطقة الجبلية في التحيتا، وتسيّر 8 طائرات استطلاع في سماء المديرية لرصد تحركات «المشتركة».

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