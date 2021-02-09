التحالف يعترض ويدمّر مُسيّرة حوثية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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