انتهاكات حوثية في إب وعمران

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

فرضت ميليشيات الحوثي أحد عناصرها المسلحة ويُدعى عبدالفتاح غلاب مدرساً في إحدى كليات جامعة إب لمادة مستحدثة تسمى «الصراع العربي الإسرائيلي»، حسبما أفاد مصدر بالجامعة، مؤكداً أن غلاب لا يمتلك أي مؤهل دراسي، وأنها تقوم باقتحام القاعات بالأسلحة لتدريس المادة المستحدثة. وفي إب أيضاً أقدمت الميليشيات على اختطاف 15 من عمال ورش السيارات، في إطار حملة نفذتها بحق أصحاب الورش، بهدف جني مزيد من الأموال والإتاوات غير القانونية.

وفي عمران شمال العاصمة صنعاء، نفذت الميليشيات حملة اختطاف بحق التربويين والكوادر التعليمية في مديرية جبل يزيد تركزت في قرى جوب، وقينة، والسوادين، حيث اقتحمت منازلهم وتم اختطافهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

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