تصفية أحد قيادات الميليشيات ونجله في عمران

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي على تصفية أحد قياداتها البارزين ونجله في محافظة عمران الواقعة شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات قامت بتصفية القيادي في صفوفها المدعو «الشيخ مصلح الوروري» ونجله، أمس، في إطار التصفيات التي تشهدها الصفوف الأولى للميليشيات، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد أيام من قيام عناصر الحوثي بقتل شقيقه سلطان الوروري.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة الوروري باتت تُشكل خطراً على الميليشيات بعد رفضها العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها بحق أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتضييق الخناق عليهم.

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