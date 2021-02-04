الميليشيات تقتل طفلين شمال تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال تعز، مقتل طفل يدعى سعد عبده أحمد، على يد ميليشيات الحوثي، بعد أيام من مقتل طفل وإصابة آخر في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الحوثي أطلقت نيرانها على قرى متفرقة من عزلة الحيمة، ما أدى إلى مقتل الطفل «سعد» وإصابة آخرين، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل طفل بالطريقة نفسها بالمنطقة يدعى موسى عبدالله عبدالوهاب، وإصابة آخر، في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية بحق أبناء الحيمة المستمرة منذ أسابيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news