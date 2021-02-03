انتهاكات حوثية في إب والبيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في إب مقتل وإصابة 25 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، منذ مطلع العام الجاري 2021، في مناطق متفرقة من المحافظة، في ظل انفلات الوضع الأمني الذي تسببت به عناصر ميليشيات الحوثي.

كما أكدت، مصادر مطلعة قيام مسلحين حوثيين، في نقطة أبوهاشم بين البيضاء ومأرب، بإيقاف موكب عرس متجه من صنعاء إلى مدينة مأرب، وقامت بإنزال العروس من السيارة مع ثلاث فتيات، وقامت بحلق شعورهن، وإجبار أهاليهن على إعادتهن إلى العاصمة صنعاء، في عملية لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط القبائل بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار.

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