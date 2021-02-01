إحباط عمليات حوثية عبر عناصر نسائية في مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أحبطت القوات الأمنية التابعة للشرعية في مدينة مأرب عمليات حوثية عبر عناصر نسائية، ممن يعرفن بـ«الزينبيات» كانت تستهدف مواقع للجيش وأهدافاً مدنية واقتصادية استراتيجية، وفقاً لمصدر أمني، مؤكدة القبض على خلية حوثية نسائية مكونة من ثماني نساء بحوزتهن أجهزة رصد وتحديد مواقع وشرائح اتصالات.

وأكد المصدر أن النساء المقبوض عليهن أودعن معتقلاً تابعاً للمخابرات، وكشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطهن بعدد من الأشخاص الموجودين في مأرب، وتم العثور في هواتفهن على رسائل بأشخاص يتم اغتيالهم.

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