الميليشيات تسعى إلى إغلاق 30 منشأة طبية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت مصادر طبية، في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيات الحوثي تسعى لإغلاق 30 مستشفى، في مناطق سيطرتها واستبدالها بمنشآت طبية تابعة لعناصرها، مشيرة إلى أن حملة من قبل عناصر الحوثي نزلت إلى المنشآت والمستشفيات في صنعاء ومحطيها بحجة تقييم خدماتها، وفرضت عليهم مبالغ مالية، وهددت بإغلاق الجهات الرافضة، ومهلتها ثلاثة أشهر للدفع.

وذكرت المصادر أن الميليشيات تسعى إلى إنشاء منشآت طبية تقدم خدمات طبية خاصة، واستثمارها مالياً، مع إغلاق المنشآت المنافسة في تقديم تلك الخدمات، مؤكدة إقدام الميليشيات على إغلاق أكثر من 520 منشأة طبية، خلال السنوات الماضية في مناطق سيطرتها، وتحويل معظمها إلى منشآت تابعة لعناصرها وقياداتها.

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