الحوثيون ينشئون سجوناً سرية لجني الأموال

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

قالت مصادر مطلعة إن ميليشيات الحوثي في ذمار وإب والبيضاء، قامت بإنشاء سجون سرية جديدة، تحت عمائر ومبانٍ تم إنشاؤها حديثاً في تلك المحافظات، مشيرة إلى أن قيادات حوثية منها المدعوون «أبوصخر» في إب، و«أبوثابت» في البيضاء، و«أبوكتائب» في ذمار كلفت بأعمال اختطاف لأبناء ومدنيين من الأسر التجارية والصناعية وملاك الأراضي وزوجاتهم في تلك السجون السرية، والقيام بأعمال مبادلة مع أسرهم، من خلال دفع مبالغ مالية أو التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهم مقابل إطلاق سراح المختطفين. وأوضحت المصادر أن عدداً من العصابات المسلحة، التابعة لميليشيات الحوثي، تم نشرها في تلك المحافظات بهدف القيام بعمليات الاختطاف، وأخرى لتنفيذ عمليات الوساطة، وتحديد المقابل المالي أو العقاري، حتى يتم إطلاق سراح من يتم اختطافهم، وكل ذلك يتم بسرية تامة، حيث تهدد الأسر بالقتل في حال تم الإفصاح عن ما تم بينها وتلك الجهات التابعة للحوثيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news