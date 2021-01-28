الميليشيات تتخلى عن أسراها

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت قيادة المقاومة الوطنية، التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أن ميليشيات الحوثي تخلت عن أسراها الذين يقبعون بسجون القوات المشتركة منذ سنوات في الساحل الغربي.

وأضافت قيادة المقاومة الوطنية أن الميليشيات الحوثية لا تبدي أي رغبة في إطلاق سراحهم، وترفض مبادلتهم بإطلاق مختطفين لديها، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم وأهاليهم، مشيرة إلى أنه يوجد العشرات من الأسرى من الحوثيين ممن يعرفون «بالزنابيل»، بينهم قيادات شغلت مواقع مهمة، وكذلك عناصر توهّموا أنهم يحظون بمكانة مهمة لدى قيادات الحوثي، لكنهم اكتشفوا أن الميليشيات تخلت عنهم وباتوا نادمين.

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