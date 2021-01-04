ارتفاع حالة التوتر بين القبائل والميليشيات في عمران

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر قبلية في عمران شمال العاصمة صنعاء ارتفاع حالة التوتر بين القبائل والميليشيات في المحافظة، عقب إقدام حوثي يُدعى «أبوبدر الديدي» على قتل أحد أبناء قبائل العصيمات يدعى فارس مصلح البروشي، بعد أيام قليلة من التصعيد بين الحوثيين وقبائل بني صريم ما يرفع حدة التوتر بين الجانبين إلى درجات تنذر بمواجهات مسلحة، خصوصاً أن قبائل العصيمات تداعت لحمل السلاح وإعلان النفير في وجه الحوثيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news