2901 انتهاك في اليمن خلال 2020

المصدر: عدن - وكالات

أكدت اللجنة الوطنية، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك، حدثت في مختلف المحافظات، وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين، من بينها سقوط 1363 ضحية بين قتيل وجريح، جراء استهداف المدنيين، خلال العام المنصرم 2020.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي عن الأعمال التي أنجزتها في مجال التحقيق ورصد الانتهاكات خلال عام 2020، أنها رصدت 404 حالات قتل، بينهم 56 امرأة، و83 طفلاً وطفلة، و751 جريحاً، بينهم 103 نساء، و194 طفلاً.

وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت سقوط 232 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة، فيما تنوعت بقية الانتهاكات بين استهداف منازل المدنيين، وفئات المجتمع، والمؤسسات المختلفة.

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