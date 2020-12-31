«الانتقالي الجنوبي»: الانفجار الإرهابي لن يثنينا عن إعانة الحكومة

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، أمس، إن العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، جنوب البلاد، لن يثنيهم عن إعانة حكومة اتفاق الرياض.

وأضاف بن بريك، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أياً من كان يقف خلف هذا العمل الإرهابي الإجرامي الخبيث، لن يثنينا أبداً عن العمل في صالح الشعب، وإعانة حكومة اتفاق الرياض المتناصفة بين الجنوب والشمال».

وأضاف: «جهودنا ستكون نحو التنمية والخدمات ومكافحة الإرهاب القاعدي الداعشي والحوثي».

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