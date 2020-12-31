الحكومة اليمنية تؤكد بقاءها في عدن

المصدر: عدن - وكالات

أكد رئيس وزراء اليمن، معين عبدالملك، أمس، أن الحكومة ستبقى في عدن حتى تمارس مسؤولياتها، مشدداً على أن «أيادي الغدر والإرهاب» لن تثني استكمال النصر، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف مطار عدن.

وأوضح رئيس الوزراء، في فيديو مصور، أن «الهجوم الغادر والجبان والإرهابي، يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها، وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا، الحكومة في عدن لتبقى».

وشدد عبدالملك على أن «أيادي الإرهاب والغدر لن تثني الحكومة عن مهمة استكمال توحيد الصف الوطني، لمواجهة الإرهاب والغدر حتى ننتصر في هذه المعركة»، وقال: «لن نقبل بغير النصر، الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء».

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