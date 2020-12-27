إفشال هجوم حوثي في الحديدة

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

تمكنت القوات المشتركة من إفشال هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، انطلاقاً من مواقع تمركزها في قرية الحلة باتجاه شمال غرب منطقة بيت مغاري، وكبدتها خسائر كبيرة، فيما تم رصد تحركات حوثية في محيط المنطقة بعد استقدام الميليشيات تعزيزات من إب وتعز وذمار إلى وادي عرفان، وأخرى باتجاه وادي نخلة، بهدف تفجير الوضع عسكرياً جنوب مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر في ألوية العمالقة، أنه تم التصدي للهجوم الحوثي وإفشال محاولة اختراق خطوط التماس في محيط حيس، فيما تم رصد ست طائرات استطلاع حوثية في سماء حيس والجبلية في التحيتا.

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