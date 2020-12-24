الجيش اليمني والقبائل يواصلان التقدم في محيط صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني والقبائل تقدمهما في جبهات محيط العاصمة صنعاء، وشهدت جبهات نجد العتق في مديرية نهم، وجبهات الأوشال وحيد آل أحمد ورحوم، في جنوب محافظة مأرب، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية مواقع للحوثيين في مأرب وصنعاء والجوف وصعدة، وأفشلت القوات اليمنية المشتركة هجوماً للحوثيين باتجاه مدينة الدريهمي جنوب الحديدة في الساحل الغربي.

وتفصيلاً، أكدت مصادر ميدانية في جبهات نهم، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، اندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وتركزت في جبهة نجد العتق، ومنطقة الجفرة، مشيرة إلى أن الانفجارات هزت مناطق المواجهات.

وذكرت المصادر أن المعارك جاءت بعد محاولة الميليشيات التقدم نحو مواقع الجيش في تلك المناطق، ما دفع الجيش والقبائل إلى شن هجوم معاكس بشكل كبير باتجاه مواقع الحوثيين، وكبدتهم خسائر كبيرة، وسيطرت على أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت واقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة استهدفت مواقع وآليات قتالية للحوثيين في نقيل الفرضة بنهم، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في نجد العتق والجفرة والجدعان، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي. كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع للحوثيين في مديريات ماهلية ورحبة وجبل مراد جنوب مأرب، وفي صرواح غرب المحافظة، إلى جانب استهداف مواقع للحوثيين في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة، وأخرى في جبهة الخنجر بمديرية خب والشعف.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي، في جنوب غرب مدينة الدريهمي، التي حاولت اختراق الخطوط الأمامية غرب المدينة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، وأكدت مصادر في ألوية العمالقة أن القوات المشتركة اشتبكت مع مسلحي الميليشيات وانتهت المواجهات بتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وتمكنت القوات المشتركة من قتل عدد من قناصة الحوثيين في جبهة الجبلية بمديرية التحيتا، بعد استهدافهم أثناء اجتماع لهم مع أحد المشرفين قبل إعادة توزيعهم في قطاع التحيتا.

وفي مدينة الحديدة شهد حي منظر بمديرية الحوك، موجة نزوح جديدة للأسر جراء تواصل قصف ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في الحي.

• مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للميليشيات في أربع محافظات يمنية.

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