انفجار لغمين في الحديدة وتعز

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أصيب شاب يمني، يدعى أسامة محمد سالم، في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في منطقة المجيليس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما واصلت الميليشيات زراعة الألغام في المناطق السكنية والمزارع بمدن جنوب الحديدة، وعلى الطرق الرابطة بين مدينة الحديدة والمناطق المحررة في المحافظة.

وفي تعز، ذكر مصدر محلي، أن مدنياً يعمل في بيع أحجار البناء قرب معسكر العمري، بُترت إحدى قدميه بعدما داس على لغم حوثي. وإثر الحادث تم نقله إلى مدينة عدن لتلقي العلاج من الإصابة الخطرة التي تعرض لها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news